BW-Wahl: Rennen zwischen Grünen und CDU weiter eng

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg liefern sich Grüne und CDU ein knappes Rennen um Platz eins.

Stuttgart - Die Wahllokale sind geschlossen. Baden-Württemberg hat gewählt.

Wer gewinnt die Landtagswahl in Baden-Württemberg am Sonntag? Nach der ersten Hochrechnung liegen die Grünen knapp vor der CDU. Die AfD kann ihr Ergebnis voraussichtlich deutlich verbessern. SPD, Linke und FDP müssen dagegen noch um den Einzug in den Landtag zittern. Alle Informationen rund um die Landtagswahl in Baden-Württemberg findet Ihr hier im TAG24-Liveticker.



8. März, 21.01 Uhr: Özdemir will alles tun, "dass AfD schwächer wird"

Der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir (60) sieht im Abschneiden seiner Partei bei der baden-württembergischen Landtagswahl auch einen deutlichen Auftrag, die AfD als mit Abstand stärkste künftige Oppositionspartei im Landtag zu bekämpfen. "Was die AfD angeht, ist für mich völlig klar: Der Auftrag des Regierens ist, alles dafür zu tun, dass die AfD beim nächsten Mal schwächer ist", sagte er.

8. März, 21 Uhr: Hagel sieht Regierungsauftrag bei den Grünen

Der Auftrag zur Regierungsbildung in Baden-Württemberg liegt nach den Worten von CDU-Landeschef Manuel Hagel (37) bei den Grünen und deren Spitzenkandidat Cem Özdemir (60). "Als CDU Baden-Württemberg haben nicht wir den Regierungsbildungsauftrag. Der Regierungsbildungsauftrag liegt bei Herrn Özdemir", sagte Hagel am Abend in der ARD. Hagel gratulierte den Grünen zu einem "starken Ergebnis". "Auch ihnen ganz persönlich", fügte der CDU-Spitzenkandidat mit Blick auf den neben ihm stehenden Özdemir hinzu. Dieser bedankte sich dafür.

8. März, 20.59 Uhr: Rennen zwischen Grünen und CDU weiter eng

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg liefern sich Grüne und CDU ein knappes Rennen um Platz eins – mit einem hauchdünnen Vorsprung für die Grünen. Das geht aus Hochrechnungen von ARD und ZDF hervor. Den Hochrechnungen zufolge kommen die Grünen auf 31,4 bis 31,7 Prozent (2021: 32,6 Prozent), die CDU liegt mit 29,7 Prozent knapp dahinter (24,1). Die AfD erhält 18,4 bis 18,6 Prozent (9,7). Mit großem Abstand folgt die SPD mit 5,5 bis 5,6 Prozent (11,0). Die FDP kommt auf 4,3 bis 4,4 Prozent (10,5), die Linke ebenfalls auf 4,3 bis 4,4 Prozent (3,6).

Kämpfen um das Amt des Ministerpräsidenten: Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir (60,l.) und Manuel Hagel (37) von der CDU. © Marijan Murat/dpa

8. März, 20.14 Uhr: CDU-Spitzenkandidat Hagel lehnt AfD-Angebot zu Bündnis ab

CDU-Landeschef Manuel Hagel (37) hat ausgeschlossen, sich mit Hilfe der AfD zum Regierungschef in Baden-Württemberg küren zu lassen. "Für mich ist kein Amt der Welt so wichtig, dass ich mich mit Stimmen der AfD dort hineinwählen lasse", sagte der CDU-Spitzenkandidat im SWR. "Es kommt für mich nicht infrage, dass ich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt werden würde, auch wenn's die rechnerische Möglichkeit gibt." Nach Hochrechnungen von ARD und ZDF könnte neben einem Bündnis aus Grünen und CDU auch eines von CDU und AfD eine Mehrheit im Landtag haben. Die AfD dürfte ihr Ergebnis demnach im Vergleich zur Landtagswahl 2021 nahezu verdoppeln.

CDU-Landeschef Manuel Hagel (37) schließt eine Zusammenarbeit mit der AfD aus. © Marijan Murat/dpa

8. März, 20.09 Uhr: Grüne punkten mit Kandidat und CDU mit Kompetenz

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben die Grünen nach Einschätzung von Wahlforschern mit dem besseren Kandidaten und die CDU mit ihrer Sachkompetenz gepunktet. Der Analyse der Forschungsgruppe Wahlen zufolge waren die Grünen bei der Frage nach dem gewünschten Ministerpräsidenten klar im Vorteil. Bei der Kompetenz im wichtigsten Thema Wirtschaft lag die CDU aber ebenso vor den Grünen wie beim zweitwichtigsten Thema Bildung und Schule. SPD und FDP litten nach der Beobachtung der Wahlforscher unter der schwarz-grünen Zuspitzung. Sie hätten aber auch große eigene Defizite gezeigt. Die AfD werde politisch nicht als Alternative wahrgenommen, erklärten sie. Gewählt werde sie nach Ansicht von 62 Prozent der Befragten "als Denkzettel" und nach der Meinung von nur 32 Prozent wegen ihrer politischen Forderungen.

8. März, 20.03 Uhr: FDP-Landeschef Rülke kündigt Rücktritt an

Nach dem voraussichtlichen Scheitern der FDP an der Fünf-Prozent-Hürde bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat Landeschef Hans-Ulrich Rülke (64) seinen Rücktritt vom Landesvorsitz angekündigt. Das erklärte der 64-Jährige in Stuttgart.

FDP-Landeschef Hans-Ulrich Rülke (64) schmeißt hin. © Christoph Schmidt/dpa

8. März, 20.01 Uhr: Özdemir will nicht wie "Kesselflicker" in Berlin regieren

Der Spitzenkandidat der Grünen, Cem Özdemir (60), hat angekündigt, als möglicher künftiger Ministerpräsident für eine Politik des Zuhörens und Verständigens einzutreten. Seitdem die Proteste gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 mit Wasserwerfern bekämpft worden seien, "lösen wir die Dinge, indem die Bevölkerung für uns auf Augenhöhe Gesprächspartner ist", sagte Özdemir im ZDF. "Das möchte ich unbedingt fortsetzen." In Baden-Württemberg werde anders regiert als in Berlin, betonte er. "Wir regieren hier anders wie in Berlin, wo man sich wie die Kesselflicker streitet." Er sei drei Jahre in Berlin gewesen: "Ich habe da gelernt, vor allem, wie man es nicht machen sollte. Hier lösen wir die Probleme hinter verschlossenen Türen. Wenn wir die Lösung haben, gehen wir an die Öffentlichkeit."

8. März, 19.41 Uhr: FDP-Chef Christian Dürr spricht von "bitterem Wahlabend"

FDP-Chef Christian Dürr (48) spricht nach dem enttäuschenden Ergebnis für die Liberalen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg von einem "bitteren Wahlabend". Die Partei sei wegen des Kopf-an-Kopf-Rennens zwischen CDU und Grünen unter Druck geraten, sagte er in der ARD. Die FDP dürfte den Hochrechnungen zufolge mit 4,4 Prozent erstmals in ihrem Stammland aus dem Landtag fliegen, dem sie seit mehr als 70 Jahren angehört.

FDP-Chef Christian Dürr (48). © Moritz Frankenberg/dpa

8. März, 19.39 Uhr: Linke-Chefin Ines Schwerdtner glaubt, dass Zeit ihrer Partei noch kommen wird

Linke-Chefin Ines Schwerdtner (36) hat sich trotz des wahrscheinlichen Scheiterns ihrer Partei an der Fünf-Prozent-Klausel zufrieden mit dem Wahlausgang in Baden-Württemberg gezeigt. "Unsere Zeit im Landtag wird kommen", sagte Schwerdtner in der ARD. Die Linke habe ihr historisch bestes Ergebnis in dem Land erreicht. Sie könne die Menschen gut verstehen, die CDU-Mann Manuel Hagel (37) nicht als Ministerpräsidenten wollten und grün gewählt hatten, sagte Schwerdtner. Die Linke sei in diesem Zweikampf zerrieben worden. "Ich glaube, dass unsere Zeit da auf jeden Fall noch kommen wird."

Linke-Chefin Ines Schwerdtner (36). © Elisa Schu/dpa

18. Mai, 19.32 Uhr: Frohnmaier will konservative Mehrheit in Baden-Württemberg

AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier (35) sieht in dem Ergebnis der Landtagswahl in Baden-Württemberg einen klaren Wählerwunsch hin zu einem politischen Kurswechsel. "Eines ist doch jetzt bei dieser Wahl ganz deutlich geworden: Baden-Württemberg will eigentlich eine konservative Mehrheit", sagte er im ZDF. "Die CDU und die AfD hätten gemeinsam genug Stimmen für diese konservative Politik." Die Wähler hätten zum Ausdruck gebracht, keine grüne Politik zu wollen, sagte der Co-Landeschef seiner Partei.

AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier (35). © Uwe Anspach/dpa

8. März, 19.30 Uhr: Winfried Kretschmann ist froh, dass er jetzt aufhören darf

Der langjährige baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77, Grüne) übergibt sein Amt als Regierungschef guten Gewissens - und nach eigenen Worten keineswegs schweren Herzens. "Wir hinterlassen erstmal, was unsere Aufgaben betrifft, ein gut bestelltes Haus", sagte er in der ARD und fügte später hinzu: "Ich bin froh, dass ich jetzt aufhören darf."

Noch-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77, Grüne, r.) und sein möglicher Nachfolger Cem Özdemir (60, l.). © Bernd Weißbrod/dpa

8. März, 19.15 Uhr: Özdemir will mit CDU "Partnerschaft auf Augenhöhe"

Nach den ersten Hochrechnungen zur Landtagswahl in Baden-Württemberg hat Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir (60) die CDU zu einer "Partnerschaft auf Augenhöhe" aufgerufen. Auf den Erfolgen der gemeinsamen Regierungsjahre in Baden-Württemberg solle man aufbauen, sagte er. "Der Maßstab sollten die letzten zehn Jahre sein und die Erfolge, die wir eingefahren haben."

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir (60) hat sich angesichts der ersten Hochrechnungen für eine Koalition mit der CDU ausgesprochen. © Bernd Weißbrod/dpa

FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke (64) hat Konsequenzen angekündigt, sollte seine Partei aus dem Landtag in Baden-Württemberg ausscheiden. Als Spitzenkandidat, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender habe er den Wahlkampf verantwortet, sagte Rülke im ZDF. Er wolle natürlich die entsprechende Verantwortung auch übernehmen. "Wir werden sehen, was der Abend noch bringt."

FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke (64). © Uli Deck/dpa

8. März, 19.03 Uhr: Klingbeil spricht von "total bitterem Abend"

Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil (48) hat sich tief enttäuscht über das schlechte Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg gezeigt. "Das ist ein total bitterer Abend", sagte Klingbeil im ZDF zum historisch schlechten Ergebnis seiner Partei im Südwesten von knapp über 5 Prozent. Die SPD habe für ein anderes Ergebnis gekämpft.

Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil (48). © Bernd von Jutrczenka/dpa

8. März, 18.55 Uhr: Abstand zwischen Grünen und CDU wächst

Nach einer neuen Hochrechnung von infratest dimap können die Grünen ihren Vorsprung weiter ausbauen. Demnach kommen die Grünen auf 31,8 Prozent, während die CDU bei 29,6 Prozent steht.