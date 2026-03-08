 21.978

BW-Wahl: Winfried Kretschmann ist froh, dass er jetzt aufhören darf

Die Grünen liegen in der Hochrechnung nach Schließung der Wahllokale hauchzart vor der CDU. Cem Özdemir will eine Partnerschaft auf Augenhöhe mit der CDU.

Stuttgart - Die Wahllokale sind geschlossen. Baden-Württemberg hat gewählt.

Wer gewinnt die Landtagswahl in Baden-Württemberg am Sonntag?

Nach der ersten Hochrechnung liegen die Grünen knapp vor der CDU.

Die AfD kann ihr Ergebnis voraussichtlich deutlich verbessern. SPD, Linke und FDP müssen dagegen noch um den Einzug in den Landtag zittern.

Alle Informationen rund um die Landtagswahl in Baden-Württemberg findet Ihr hier im TAG24-Liveticker.

8. März, 19.41 Uhr: FDP-Chef Christian Dürr spricht von "bitterem Wahlabend"

FDP-Chef Christian Dürr (48) spricht nach dem enttäuschenden Ergebnis für die Liberalen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg von einem "bitteren Wahlabend".

Die Partei sei wegen des Kopf-an-Kopf-Rennens zwischen CDU und Grünen unter Druck geraten, sagte er in der ARD. Die FDP dürfte den Hochrechnungen zufolge mit 4,4 Prozent erstmals in ihrem Stammland aus dem Landtag fliegen, dem sie seit mehr als 70 Jahren angehört.

FDP-Chef Christian Dürr (48).
© Moritz Frankenberg/dpa

8. März, 19.39 Uhr: Linke-Chefin Ines Schwerdtner glaubt, dass Zeit ihrer Partei noch kommen wird

Linke-Chefin Ines Schwerdtner (36) hat sich trotz des wahrscheinlichen Scheiterns ihrer Partei an der Fünf-Prozent-Klausel zufrieden mit dem Wahlausgang in Baden-Württemberg gezeigt.

"Unsere Zeit im Landtag wird kommen", sagte Schwerdtner in der ARD. Die Linke habe ihr historisch bestes Ergebnis in dem Land erreicht. Sie könne die Menschen gut verstehen, die CDU-Mann Manuel Hagel (37) nicht als Ministerpräsidenten wollten und grün gewählt hatten, sagte Schwerdtner. Die Linke sei in diesem Zweikampf zerrieben worden. "Ich glaube, dass unsere Zeit da auf jeden Fall noch kommen wird."

Linke-Chefin Ines Schwerdtner (36).
© Elisa Schu/dpa

18. Mai, 19.32 Uhr: Frohnmaier will konservative Mehrheit in Baden-Württemberg

AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier (35) sieht in dem Ergebnis der Landtagswahl in Baden-Württemberg einen klaren Wählerwunsch hin zu einem politischen Kurswechsel.

"Eines ist doch jetzt bei dieser Wahl ganz deutlich geworden: Baden-Württemberg will eigentlich eine konservative Mehrheit", sagte er im ZDF. "Die CDU und die AfD hätten gemeinsam genug Stimmen für diese konservative Politik." Die Wähler hätten zum Ausdruck gebracht, keine grüne Politik zu wollen, sagte der Co-Landeschef seiner Partei.

AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier (35).
© Uwe Anspach/dpa

8. März, 19.30 Uhr: Winfried Kretschmann ist froh, dass er jetzt aufhören darf

Der langjährige baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77, Grüne) übergibt sein Amt als Regierungschef guten Gewissens - und nach eigenen Worten keineswegs schweren Herzens.

"Wir hinterlassen erstmal, was unsere Aufgaben betrifft, ein gut bestelltes Haus", sagte er in der ARD und fügte später hinzu: "Ich bin froh, dass ich jetzt aufhören darf."

Noch-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77, Grüne, r.) und sein möglicher Nachfolger Cem Özdemir (60, l.).
© Bernd Weißbrod/dpa

8. März, 19.15 Uhr: Özdemir will mit CDU "Partnerschaft auf Augenhöhe"

Nach den ersten Hochrechnungen zur Landtagswahl in Baden-Württemberg hat Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir (60) die CDU zu einer "Partnerschaft auf Augenhöhe" aufgerufen.

Auf den Erfolgen der gemeinsamen Regierungsjahre in Baden-Württemberg solle man aufbauen, sagte er. "Der Maßstab sollten die letzten zehn Jahre sein und die Erfolge, die wir eingefahren haben."

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir (60) hat sich angesichts der ersten Hochrechnungen für eine Koalition mit der CDU ausgesprochen.
© Bernd Weißbrod/dpa

8. März, 19.09 Uhr: FDP bangt um Landtagseinzug - Rülke will Verantwortung tragen

FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke (64) hat Konsequenzen angekündigt, sollte seine Partei aus dem Landtag in Baden-Württemberg ausscheiden.

Als Spitzenkandidat, Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender habe er den Wahlkampf verantwortet, sagte Rülke im ZDF. Er wolle natürlich die entsprechende Verantwortung auch übernehmen. "Wir werden sehen, was der Abend noch bringt."

FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke (64).
© Uli Deck/dpa

8. März, 19.03 Uhr: Klingbeil spricht von "total bitterem Abend"

Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil (48) hat sich tief enttäuscht über das schlechte Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg gezeigt.

"Das ist ein total bitterer Abend", sagte Klingbeil im ZDF zum historisch schlechten Ergebnis seiner Partei im Südwesten von knapp über 5 Prozent. Die SPD habe für ein anderes Ergebnis gekämpft.

Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil (48).
© Bernd von Jutrczenka/dpa

8. März, 18.55 Uhr: Abstand zwischen Grünen und CDU wächst

Nach einer neuen Hochrechnung von infratest dimap können die Grünen ihren Vorsprung weiter ausbauen.

Demnach kommen die Grünen auf 31,8 Prozent, während die CDU bei 29,6 Prozent steht.

8. März, 18.47 Uhr: Linke mit Wahlergebnis zufrieden

Die Linke hat sich nach den Prognosen zum Ausgang der Landtagswahl in Baden-Württemberg zufrieden mit ihrem Ergebnis gezeigt.

Laut Hochrechnungen hat die Linke zugelegt, den Einzug in den Landtag aber verpasst. Parteichef Jan van Aken sagte in der ARD, Briefwahlstimmen seien noch nicht berücksichtigt, so dass sich das Ergebnis für die Linke noch verbessern könne. "So stark war die Linke noch nie in Baden-Württemberg."

Die Linke um Spitzenkandidatin Mersedeh Ghazaei (29, M.) verpasst wohl knapp den Einzug in den Landtag.
© Uli Deck/dpa

8. März, 18.44 Uhr: Stoch kündigt Rückzug als Landes- und Fraktionschef an

Nach dem SPD-Verlust bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat Spitzenkandidat Andreas Stoch (56) seinen Rückzug als Landes- und Fraktionschef angekündigt.

Das sagte SPD Generalsekretär Sascha Binder (43) der Deutschen Presse-Agentur.

SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch (56).
© Christoph Schmidt/dpa

8. März, 18.38 Uhr: Özdemir jubelt verhalten

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir (60) jubelte angesichts der ersten Zahlen eher verhalten: "Es ist noch zu früh, um final was zu sagen."

Dennoch gab er der jubelnden Menge auf der Wahlparty Anlass zur Freude: "Was wir schon wissen, darüber kann man sich freuen." Laut der jüngsten Hochrechnung gehen seine Grünen mit 31,7 Prozent als Sieger aus der Wahl hervor.

