Tödlicher Unfall A70: Auto steckt zur Hälfte unter Lkw

Thurnau - Bei einem Unfall auf der A70 in Oberfranken kam am Dienstag ein Autofahrer ums Leben.

Zahlreiche Einsatzkräfte sind auf der A70 bei der Arbeit. © NEWS5 / Stephan Fricke

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Vormittag zwischen Thurnau-Ost und Neudrossenfeld (Landkreis Kulmbach) auf einen Laster auf.

Der Zusammenstoß war so heftig, dass sich das Auto fast zur Hälfte unter den Lkw schob. Der Fahrer, der allein im Auto saß, wurde tödlich verletzt.

Ob der Mann zu schnell unterwegs gewesen war, muss noch geklärt werden, so die Polizei.

Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung wurde die Autobahn Richtung Bayreuth gesperrt.