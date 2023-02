16.02.2023 16:56 Berlin-Friedrichshain: Amokalarm in Jobcenter ausgelöst

In Berlin-Friedrichshain wurde am Donnerstagnachmittag in einem Jobcenter Amokalarm ausgelöst.

Von Mia Goldstein

Berlin - In Berlin-Friedrichshain wurde am Donnerstagnachmittag in einem Jobcenter Amokalarm ausgelöst. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa Die Polizei Berlin schrieb per Twitter, dass es zur aktuellen Stunde vor Ort einen größeren Polizeieinsatz gibt. In dem 5-stöckigen Gebäude an der Landsberger Allee haben alarmierte Einsatzkräfte bislang aber noch nichts feststellen können.

Die Landsberger Allee ist komplett gesperrt.

Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa