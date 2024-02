Angehörige finden älteres Ehepaar tot in Wohnung: Mordkommission ermittelt

Berlin - Ein älteres Ehepaar ist in Berlin-Friedenau (Bezirk Tempelhof-Schöneberg) tot aufgefunden worden.

Bisherige Ermittlungen deuten auf einen erweiterten Suizid hin. (Symbolbild) © Dominik Totaro/TNN/dpa

Angehörige hätten am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr die Leichen in ihrer Wohnung in der Taunusstraße entdeckt, teilte die Polizei mit.

Die Ermittler haben den Verdacht, dass es sich um ein Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid handelt.



Eine Mordkommission des LKA und die Staatsanwaltschaft Berlin ermitteln zu den genauen Umständen des Todes des 74 Jahre alten Mannes und seiner 85-jährigen Ehefrau.

Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.