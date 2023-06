Beliebte Fahrrad-Sternfahrt am Sonntag sorgt für stadtweite Sperrungen

Berlin/Brandenburg - Bei sonnigem Wetter findet am Sonntag die traditionelle Fahrrad-Sternfahrt durch Berlin statt - auch über Autobahnen und sorgt für etliche Sperrungen.

Am Sonntag werden Tausende Radfahrerinnen und Radfahrer an der jährlichen Sternfahrt teilnehmen. © ADFC/Deckbar

An verschiedenen Orten in Brandenburg, Berlin, Sachsen können Radfahrer und Radfahrerinnen an der ADFC-Sternfahrt teilnehmen.

Die insgesamt 20 Routen mit einer Gesamtlänge von rund 1000 Kilometern laufen unter anderem aus Leipzig, Osnabrück, Dessau und auch aus Stettin am "Großen Stern" in Berlin zusammen, wo sich die Teilnehmer bis zum Sonntagnachmittag (14-16 Uhr) unter dem Motto: "Viva la RADvolution“ versammeln werden.

Der Fahrradclub ADFC macht sich mit der Sternfahrt für eine Verkehrswende stark: "Wir setzen uns dafür ein, dass in Berlin jeden Tag, 365 Tage im Jahr, angstfreies Radfahren möglich wird."

Das Land Berlin müsse dafür das geltende Mobilitätsgesetz in die Praxis umsetzen und der Bund eine Novellierung des Straßenverkehrsrechts anpacken, heißt es vom Fahrrad-Club.

Die Veranstalter erwarten dieses Jahr Tausende Teilnehmer. Das erwartete sonnigen Wetter von bis zu 24 Grad bietet den Radlerinnen und Radlern optimale Bedingungen für die Sternfahrt, die auch über Berliner Autobahnen führen wird.