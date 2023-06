Berliner Stadtbäume haben Durst: Gewinne die "Goldene Gießkanne"!

Berlin - Auch in diesem Sommer werden Menschen aus Berlin-Mitte dazu aufgerufen, die Straßenbäume in ihrem Bezirk zu gießen. Für die Teilnahme an der Aktion winkt als Preis die "Goldene Gießkanne", informierte das Bezirksamt.

Sebastian Herges bewässert freiwillig Berlins Straßenbäume, um sie vor dem Verdursten zu retten. © Fabian Sommer/dpa

Die Aktion #mittegießt findet bereits zum fünften Mal statt und hat für alle Teilnehmer eine kleine Überraschung parat, wie es vom Bezirksamt heißt.

"Als Bezirk schaffen wir es in besonders trockenen Sommern wie in diesem Jahr leider nicht, alle Bäume ausreichend zu bewässern. Wir sind deshalb dankbar, wenn sich Menschen freiwillig für das Grün in der Stadt engagieren", so die Bezirksstadträtin für Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen, Dr. Almut Neumann am Mittwoch.



Beim Bäumegießen gäbe es eine Faustregel. "Lieber seltener gießen, aber dafür mit richtig viel Wasser", empfiehlt Dr. Neumann.

Um am Gewinnspiel mitzumachen, schicke Dein Gieß-Bild bis zum 31. August, 23.59 Uhr an socialmedia@ba-mitte.berlin.de. Zusätzlich kannst Du die Fotos mit dem Hashtag #mittegießt auf Facebook, Instagram oder Twitter teilen und den Account des Bezirksamtes markieren.