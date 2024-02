BVG nach Streik-Ankündigung sauer: Völlig unverhältnismäßig und unverantwortlich

Am kommenden Montag kommt es zu Einschränkungen im Berliner Bus und U-Bahn-Verkehr. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Bereits am gestrigen Donnerstag hat ver.di die Beschäftigten der BVG am Donnerstag zu einem ganztägigen Warnstreik am 29. Februar sowie am 1. März bis 14 Uhr aufgerufen.



Die bisherigen Verhandlungen seien den BVG nach auch mit den Gewerkschaften NahVG, gkl und dbb konstruktiv und ergebnisorientiert verlaufen. Demnach hätten sich die Parteien in vielen der zu klärenden Punkte angenähert.



Und aus diesem Grund möchten die BVG die noch offenen Fragen nur am Verhandlungstisch lösen.

"Wie weit der unnötige und im Sinne der Fahrgäste viel zu kurzfristige Streikaufruf die geplanten weiteren Gespräche belastet, müssen wir jetzt für uns bewerten", so die BVG.

Aufgrund des Streikaufrufs am Montag müssen Fahrgäste mit Einschränkungen im Bus und U-Bahn-Verkehr rechnen. Die BVG versuchen eigenen Angaben nach, Ausfälle kurzfristig zu kompensieren.