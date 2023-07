08.07.2023 18:12 26-Jähriger schießt mit Knarre in die Luft: Festnahme in Charlottenburg

Von Christoph Carsten

Berlin - Aufregung in Berlin-Charlottenburg: Ein 26-Jähriger ist am Freitag von der Polizei festgenommen worden, nachdem er mit einer Pistole in der Luft geschossen hatte. Warum ein junger Mann (26) am Freitagnachmittag im Berliner Ortsteil Charlottenburg in die Luft schoss, ist bislang noch unklar. (Symbolbild) © Oliver Killig/dpa Laut Polizei-Informationen hatten Passanten gegen 14.25 Uhr Schussgeräusche gehört und den Notruf gewählt. Die Einsatzkräfte konnten daraufhin an der Uhlandstraße einen Mann feststellen, der eine Pistole in der Hand hielt. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Bei der Befragung gab der Tatverdächtige dann auch zu, die Schüsse in die Luft abgefeuert zu haben - warum er das tat, ist allerdings weiter unklar. Berlin Crime Abifeier eskaliert: Aggressive Schüler gehen auf Polizisten los Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Dennoch wurde der Schütze zunächst in Polizeigewahrsam genommen. Nach Abschluss aller Maßnahmen durfte der Mann gehen. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes (LKA) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Oliver Killig/dpa