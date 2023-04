25.04.2023 12:51 28-Jähriger nach Streit in Lichtenberg niedergestochen und schwer verletzt

Am Montagabend ist ein 28-Jähriger am Dong Xuan Center in Berlin-Lichtenberg niedergestochen und schwer verletzt worden.

Berlin - Ein Mann ist am Montagabend am riesigen Asiamarkt Dong Xuan Center in Berlin-Lichtenberg niedergestochen und schwer verletzt worden. Der 28-Jährige ist in der Nähe des Dong Xuan Centers niedergestochen geworden. (Archivfoto) © Jörg Carstensen/dpa Der 28-Jährige kam nach der Attacke, die sich gegen 19.30 Uhr in der Herzbergstraße ereignete, mit Schnitt- und Stichverletzungen an Bein und Arm in eine Klinik. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll demnach keine Lebensgefahr bestehen. Zeugen beobachteten, wie der verärgert wirkende 28-Jährige von einem anderen Mann verfolgt wurde. Berlin Crime Überfall mit Geiselnahme löst SEK-Einsatz in Berlin aus: Täter stirbt Anschließend soll dieser mit einem Stichwerkzeug - mutmaßlich ein Messer - auf den 28-Jährigen eingestochen haben und geflohen sein, wie es hieß.

Das Dong Xuan Center mit etwa 350 Geschäften besteht aus mehreren großen Hallen mit jeweils Dutzenden Läden, die vor allem von Vietnamesen betrieben und auch besucht werden. Vor allem Kleidung, Spielzeug und Elektronikartikel werden verkauft. Außerdem gibt es dort Nagelstudios, Kosmetiksalons, Friseure, Massagesalons, Imbisse und Restaurants. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

