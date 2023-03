29-Jähriger schießt auf eigene Schwester (36) und ergreift die Flucht

Berlin - Polizei-Einsatz in Berlin-Tiergarten : Dort soll ein 29-Jähriger Schüsse auf die eigene Schwester (36) abgefeuert haben. Nach der Tat ergriff der Mann die Flucht.

Warum der Mann auf seine eigene Schwester schoss, ist momentan nicht bekannt. Der 29-Jährige ist bereits polizeilich in Erscheinung getreten. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Kurz nach Mitternacht ging den Angaben nach ein Notruf bei der Berliner Polizei ein: Ein Jugendlicher hatte in einem Mehrfamilienhaus am Schöneberger Ufer mehrere Schüsse gehört und deshalb die Beamten alarmiert.

Am Einsatzort wartete bereits die Schwester des Tatverdächtigen auf die Beamten. Die 36-Jährige berichtete, dass ihr Bruder kurz vorher von der anderen Straßenseite aus mehrfach aus einer Handfeuerwaffe auf sie geschossen habe, als sie auf dem Balkon stand.

Die Kugeln verfehlten die Frau, stattdessen durchschlugen die Projektile das Fenster eines danebenliegenden Zimmers. In diesem hielt sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise niemand auf.

Laut Polizei gab es keine Verletzten. Der 29-jährige Schütze flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Mann ist in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten.

Warum der mutmaßliche Täter seine Familie angriff, ist bislang nicht bekannt.