09.02.2025 11:37 88-Jähriger in Marzahn von Enkel getötet: Auto brachte Ermittler auf die Spur

Im Fall des in Berlin-Marzahn getöteten 88-Jährigen hat offenbar das Auto des Opfers die Ermittler am Samstagmorgen an den Tatort geführt.

Von Christoph Carsten

Berlin - Im Fall des in Berlin-Marzahn getöteten 88-Jährigen hat offenbar das Auto des Opfers die Ermittler am Samstag an den Tatort geführt. Der Wagen des getöteten 88-Jährigen stand vor dem Mehrfamilienhaus in Marzahn auf der Straße. © NEWS5 / Sven Schuster Wie die Staatsanwaltschaft inzwischen bestätigte, hatte der Rentner seinen Wagen am Morgen nicht ordnungsgemäß vor dem Mehrfamilienhaus an der Lea-Grundig-Straße abgestellt, da er nur kurz Einkäufe in die Wohnung bringen wollte. Als das Auto nach zwei Stunden immer noch dort stand, verständigten Nachbarn demnach die Polizei. Zuerst hatte die "B.Z." berichtet. Die Beamten, die gegen neun Uhr die Wohnungstür aufbrachen, erwartete ein schreckliches Bild: der Rentner - tot, seine 84-jährige Ehefrau in Lebensgefahr. Berlin Crime Wilde Drohung im Suff löst SEK-Einsatz in Berlin-Spandau aus Die Versuche der Einsatzkräfte, den 88-Jährigen zu reanimieren, scheiterten. Seine Frau kam ins Krankenhaus, ist aber auch am heutigen Sonntag nicht vernehmungsfähig. Noch am Tag der Tat wurde der 24-jährige Enkel des Paares als Tatverdächtiger festgenommen. Bis in die Abendstunden nahmen die Ermittler am Samstag den Tatort mit Blick auf mögliche Spuren unter die Lupe. © Thomas Peise Hintergründe des Verbrechens weiter unklar Weitere Details zum Hergang des Gewaltverbrechens oder zum Motiv des jungen Mannes waren zunächst nicht bekannt. Die Mordkommission ermittelt. Bis in die Abendstunden war die Spurensicherung am Tatort tätig. Die Leiche des 88-Jährigen wurde gegen 20.30 Uhr von der Gerichtsmedizin abtransportiert. Der 24-jährige Tatverdächtige soll am heutigen Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Titelfoto: NEWS5 / Sven Schuster