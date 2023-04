Alkoholisierter Autofahrer verfolgt Pärchen hämisch lachend mit Schusswaffe

Berlin - Streit im Straßenverkehr ist etwas Alltägliches. Doch in Berlin-Friedrichshain eskalierte die Situation am Mittwoch: Ein Mann verfolgte ein Pärchen im Auto mit gezogener Schusswaffe.

In Berlin-Friedrichshain wurde die Polizei am Mittwochnachmittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Laut Polizei fuhren ein 28-Jähriger und seine 27-jährige Partnerin gegen 16.20 Uhr mit ihrem Auto auf der Frankfurter Allee in Richtung S-Bahnhof. Kurz vor der Kreuzung zur Niederbarnimstraße wollte sich von rechts ein Wagen in den sich stauenden Verkehr einreihen. Der 28-Jährige gab dem Autofahrer gestikulierend zu verstehen, dass das Einscheren an dieser Stelle nicht möglich ist.

Kurze Zeit später tauchte derselbe Wagen neben dem Auto des Pärchens auf - mit geöffnetem Beifahrerfenster, aus dem der bis dahin Unbekannte mit einer Schusswaffe auf den 28-Jährigen zielte!

Daraufhin ergriff der Bedrohte die Flucht und fuhr über eine rote Ampel. Bald hatte der Verfolger das Paar jedoch eingeholt und richtete seine Waffe nun auf die 27-jährige Partnerin. Dabei soll er hämisch gelacht haben.

Aus Angst duckte sich die junge Frau in den Fußraum, ihr Partner stellte das Auto bei der nächsten Gelegenheit ab und informierte die Polizei.

Mithilfe des Kennzeichens und einer Personenbeschreibung gelang es den Beamten wenig später, den Verdächtigen festzusetzen. Ein freiwillig abgegebener Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille.