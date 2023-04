Auf Rendite gehofft und abgezockt: Senior verliert 200.000 Euro an Betrüger

Werder (Havel) - Immer wieder werden Senioren Opfer von Betrugsmaschen . So auch im brandenburgischen Werder (Havel) (Landkreis Potsdam-Mittelmark): Dort verlor ein 79-Jähriger einen sechsstelligen Betrag an einen Betrüger.

Am Ende war das Geld futsch: Ein 79-jähriger Brandenburger ging einem Betrüger auf den Leim. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Schwiegersohn des Geschädigten am Montag Alarm geschlagen: Der Senior hatte in den vergangenen Wochen mehrfach höhere Geldsummen an einen Mann übergeben, nachdem dieser mit horrenden Gewinn-Zusagen gelockt hatte.

Demnach sollte der ältere Herr am Montag erneut einen fünfstelligen Betrag in bar an den Mann zahlen, um Aktien vermeintlicher Firmen zu kaufen und so die Gewinnerwartungen aus diesen Geschäften zu steigern.

Doch der Schwiegersohn schritt noch vor der Geldübergabe ein und informierte die Polizei.

Dennoch ist bei dem 79-Jährigen laut Polizei bereits ein Schaden von mehr als 200.000 Euro entstanden, die er in Erwartung einer hohen Rendite gezahlt hatte.

Ob die von dem vermeintlichen Aktienhändler vertretenen Firmen überhaupt existieren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.