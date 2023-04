Beliebtes Ziel für Kriminelle: Immer mehr Automaten in Berlin gesprengt

Überfälle waren früher beliebt, als Banken noch Geld am Schalter herausgaben. Schon lange liegen die Scheine in Automaten - und auch die ziehen Kriminelle an.

Fast 100 Sprengungen von Geldautomaten gab es in Berlin seit 2018. Doch die wenigsten sind erfolgreich. (Symbolbild) © David Young/dpa Fast 100 Geldautomaten haben Kriminelle in den vergangenen Jahren in Berlin gesprengt oder versucht zu sprengen. Das geht aus einer Auflistung der Polizei zu den Jahren seit 2018 hervor. Aber nur etwa ein Drittel der Taten war erfolgreich, so die Polizei. Im Zusammenhang mit den Automatensprengungen gab es zwölf Festnahmen. Anfangs verwendeten die Täter bei diesen Sprengungen Gas, später dann häufiger richtige Sprengsätze. Durch die Explosionen werden oft Teile der Bank oder sogar benachbarte Häuser stark beschädigt. Das Problem ist seit Jahren in ganz Deutschland bekannt. 2021 gab es laut BKA knapp 400 Sprengungen, von denen die Hälfte erfolgreich war. Die Beute betrug knapp 20 Millionen Euro. Vor allem Nordrhein-Westfalen ist stark betroffen durch kriminelle Banden, die gezielt aus dem Ausland anreisen und schnell wieder verschwinden.

In Berlin waren es von 2018 bis Anfang März 2023 insgesamt 92 gesprengte Automaten, am meisten davon in den Jahren 2021 und 2022 mit jeweils 26 entsprechenden Taten, teilte die Polizei mit. Davon waren 33 Sprengungen erfolgreich.

92 Sprengungen in knapp sechs Jahren