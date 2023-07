19.07.2023 09:55 25-Jähriger an Tankstelle niedergestochen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Berlin zu einer Stichverletzung. Ein 25-Jähriger musste im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden.

Von Oliver Weinhold

Berlin - Die Berliner Polizei wurde am Dienstagabend zu einer Tankstelle gerufen, wo ein 25-Jähriger niedergestochen wurde. Der 25-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123RF/fermate Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, wurden Beamte am Dienstagabend zu einer Tankstelle in Alt-Hohenschönhausen gerufen, nachdem aufmerksame Passanten um 21.50 Uhr einen Mann mit Stichverletzungen aufgefunden haben. Der 25-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dort wurden bei dem Mann Verletzungen am Oberkörper festgestellt und er wurde stationär aufgenommen. Lebensgefahr soll beim Opfer nicht bestehen. Die Polizei ermittelt derweil in alle Richtungen. Der 25-Jährige konnte laut der Berliner Polizei noch keine Aussagen zu den Geschehnissen machen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.

