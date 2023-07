Berlin: Auto-Diebe auf frischer Tat ertappt

Berlin - Blöd gelaufen für drei Diebe in Berlin . Die Polizei konnte zwei Männer und eine Frau auf frischer Tat ertappen und sofort festnehmen.

Die drei Diebe wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen. (Symbolbild) © 123rf/rissix

Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Streife am heutigen Freitag um 3 Uhr auf drei Personen aufmerksam, die sich in Französisch-Buchholz an einem Mercedes-Transporter zu schaffen machten.

Ein 32-Jähriger konnte sich Zugang zum Fahrzeuginneren verschaffen und den Wagen schließlich starten. Seine beiden Komplizen, eine 31-jährige Frau und ein 27-jähriger Mann, gingen währenddessen zu einem nah gelegenen anderem Auto.

Dort wurden sie von den Beamten sofort in Gewahrsam genommen. Der 32-Jährige, der sich weiterhin im Mercedes-Sprinter befand, versuchte mit dem Fahrzeug zu flüchten. Kurze Zeit später sprang er aus dem fahrenden Auto und wollte die Flucht zu Fuß fortsetzen.

Beamte konnten ihn kurze Zeit später ebenfalls festnehmen. Beim Überspringen eines Zauns verletzte sich der Täter leicht am Bauch. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.