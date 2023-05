11.05.2023 15:53 Streit eskaliert: Axt-Angriff in Berlin

Am Mittwochnachmittag gab es in Berlin-Gesundbrunnen eine gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung. Das Opfer wurde am Hals verletzt.

Berlin - In Berlin-Gesundbrunnen ereignete sich am gestrigen Mittwochnachmittag eine schwere Körperverletzung. Ein 58-Jähriger wurde mit einem axtartigen Gegenstand schwer verletzt. Die beiden Verdächtigen sind nach wie vor auf der Flucht. (Symbolbild) © 123rf/huettehoelscher Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es am Mittwoch um 16.20 Uhr in der Böttgerstraße erst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der 58-jährige Fahrer und sein 47-jähriger Beifahrer diskutierten mit einem Transporterfahrer, da sich beide an der Weiterfahrt an einer Straßenverengung behinderten. Unmittelbar danach mischte sich ein unbekannter 58-Jähriger ein und beleidigte das Opfer und seinen Beifahrer. Der Täter ging wieder zu seinem Audi und kam mit einem axtartigen Werkzeug zurück. Er schlug mehrmals gegen den Hals des Opfers, wodurch dieser anfing zu bluten. Nach der Tat stiegen der Fahrer des Audis und des Transporters zurück in ihre Fahrzeuge und fuhren davon. Das Opfer machte trotz seiner Verletzungen noch ein Foto vom Kennzeichen des Transporters. Der Transporterfahrer bekam es allerdings mit und kam zu Fuß zurück zum Tatort. Dort schlug er dem Opfer das Handy aus der Hand und als dieser es aufheben wollte, wurde er erneut geschlagen und getreten. Der Tatverdächtige entfernte sich in unbekannte Richtung, auch der Audi-Fahrer blieb unbekannt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).

