Mann ist sternhagelvoll mit nur drei Rädern in Berlin-Hellersdorf unterwegs

Berlin - Was hatte sich der 33-Jährige nur dabei gedacht, als er Freitagnacht mit einem riesengroßen Schaden an seinem Auto durch Berlin-Hellersdorf fuhr?

Dabei soll er einen Vorderreifen verloren haben und von da an auf der Felge in Richtung Berlin-Hellersdorf gefahren sein.

Nach schier endlosen Diskussionen im Treppenhaus sollen die Beamten dem Mann Handschellen angelegt haben. Einen freiwilligen Alkoholtest habe er zunächst verweigert und musste mit auf die Wache kommen, wo er dann doch einem Atemalkoholtest zugestimmt haben soll, der wohl beachtliche 1,4 Promille Atemalkoholwert anzeigte.

Im Polizeifahrzeug soll der Mann gegenüber den Beamten aggressiv geworden sein und diese beleidigt haben.

So soll der 33-Jährige mehrmals mit dem Kopf gegen die Scheibe geschlagen und sich so eine Platzwunde am Kopf zugezogen haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten die Wunde versorgt, ehe der Mann in Polizeigewahrsam gebracht wurde. In einem Krankenhaus sei dem 33-Jährigen schließlich Blut abgenommen worden.



Die Polizei habe die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der Führerschein des Mannes sei von den Beamten beschlagnahmt worden.