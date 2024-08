10.08.2024 12:48 Bei Streit in Hals gestochen: 34-Jähriger in Lebensgefahr!

Am Freitagabend ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Neukölln durch einen Stich in den Hals lebensbedrohlich verletzt worden.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Streit endet blutig: Am Freitagabend ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Neukölln lebensbedrohlich verletzt worden. Die Tat hat sich auf dem Gehweg der Zwiestädter Straße in Berlin-Neukölln zugetragen. © Morris Pudwell Wie die Polizei am Samstag mitteilte, musste der 34-Jährige mit einer Stichwunde am Hals vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Demnach wurde der Schwerverletzte noch vor der Notoperation reanimiert und soll auch nach dem Eingriff weiterhin in Lebensgefahr schweben. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand gerieten gegen 20.30 Uhr zwei Männer im Alter von 34 und 39 Jahren auf dem Gehweg der Zwiestädter Straße in einen Streit, in dessen Verlauf der Ältere ein Cuttermesser gezogen und zugestochen haben soll. Der 39-Jährige flüchtete zunächst vom Tatort, stellte sich aber wenig später auf einer nahe gelegenen Wache. Nach den erkennungsdienstlichen Maßnahmen und einer freiwilligen Blutentnahme befindet er sich weiterhin in Polizeigewahrsam. Noch am Samstag soll der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden. Über die Hintergründe des Streits lagen zunächst keine Informationen vor.

