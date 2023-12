Schüsse auf Boxer in Wilmersdorf: Polizei nimmt Ehefrau fest!

Berlin - Nach den Schüssen auf einen ehemaligen Boxer in Berlin-Wilmersdorf soll die Polizei nun die Ehefrau des 29-Jährigen festgenommen haben.

Nach Schüssen in Wilmersdorf fand die Berliner Polizei am frühen Montagmorgen einen schwer verletzten 29-Jährigen vor. (Symbolbild) © Gerald Matzka/dpa

Wie "Bild" unter Berufung auf Sicherheitskreise öffentlich machte, soll die Frau die Schießerei in Auftrag gegeben haben.

Zuvor hatte das Boulevard-Blatt auf einen Zusammenhang mit dem kriminellen Clan-Milieu spekuliert - mehrere Mitglieder zweier Berliner Großfamilien würden dem Boxer in den sozialen Medien folgen, hieß es.

Über das mögliche Motiv der Ehefrau ist noch nichts bekannt. Die Polizei konnte die neuesten Entwicklungen in dem Fall noch nicht bestätigen.

Gegen 3.40 Uhr am frühen Montagmorgen war an der Lietzenburger Straße auf den ehemaligen Boxer geschossen worden. Der Mann kam schwer verletzt in eine Klinik, wo er operiert werden musste.

Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte zunächst eine Verbindung zur Clan-Kriminalität in Berlin nahegelegt. Schließlich sei bekannt, dass "der Bereich rund um die Lietzenburger Straße Clan-Territorium ist", so GdP-Sprecher Benjamin Jendro am Montag.