Blutige Attacke in Berlin-Lichtenberg: Zwei Männer schwer verletzt

Berlin - Streit endet blutig: Am späten Donnerstagabend sind in Berlin-Lichtenberg zwei Männer vermutlich durch Messerstiche schwer verletzt worden.

Rettungskräfte versorgen die beiden verletzten Männer nach dem Angriff im Ortsteil Friedrichsfelde. © Morris Pudwell

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erlitten demnach ein 41-Jähriger Stichverletzungen am Rücken und ein 35 Jahre alter Mann Schnittwunden am Hinterteil.

Beide wurden zunächst vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo der 41-Jährige verblieb.

Der Angriff ereignete sich gegen 22.10 Uhr in der Seddiner Straße im Ortsteil Friedrichsfelde. Nach Zeugenaussagen sollen zuvor zwei Personengruppen in der Nähe des hiesigen S-Bahnhofs miteinander in Streit geraten sein.

Die Tatverdächtigen konnten unerkannt flüchten. Der Hintergrund der Attacke ist bislang unklar.