Brandstiftung in Hellersdorf: Polizei nimmt mutmaßlichen Autozündler fest

Berlin - Die Polizei hat einen mutmaßlichen Brandstifter in der Nähe eines brennenden Autos in Berlin-Hellersdorf festgenommen.

Das Feuer an dem Auto erlosch von allein. (Symbolbild) © Dominik Totaro/dpa

Nach ersten Ermittlungen hat ein Zeuge in der Nacht zum Montag gegen 3.15 Uhr beobachtet, wie sich eine Person in der Klausdorfer Straße an einem geparkten Wagen zu schaffen machte, wie die Polizei mitteilte.

Dann habe er Flammen unter dem Fahrzeug wahrgenommen.

Der Mann habe die Polizei gerufen. Beamte hätten dann in der Nähe einen 40-Jährigen angetroffen und diesen festgenommen. Das Feuer an dem Auto erlosch von allein.