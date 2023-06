26.06.2023 12:03 Brutale Auto-Attacke: Bande überfällt Insassen und prügelt sie krankenhausreif

In Berlin-Tiergarten kam es am Sonntagabend zu einem gewaltsamen Übergriff an zwei Männern in einem geparkten Auto. Die Täter sind weiterhin flüchtig.

Von Mia Goldstein

Berlin - In Berlin-Tiergarten kam es am Sonntagabend zu einem gewaltsamen Übergriff auf zwei Männer in einem geparkten Auto. Die Täter sind weiterhin flüchtig. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa In der Tiergartenstraße wurden zwei Männer (42, 21) in ihrem geparkten Auto von einer Männergruppe angegriffen. Laut Informationen der Polizei hätten Zeugen beobachtet, wie gegen 18.15 Uhr vier bis fünf Angreifer die Fahrzeugtüren aufgerissen und die beiden Insassen mit Reizgas und Tritten attackiert haben. Das anschließende Gerangel soll sich dann auf dem Gehweg fortgesetzt haben. Der 42-jährige Autofahrer erlitt eine Stichwunde am Oberschenkel sowie weitere Schnittverletzungen im Gesicht. Er kam nach einer medizinischen Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sein 21-jähriger Beifahrer musste wegen Hämatomen, mehreren Platzwunden am Kopf sowie einer Augenreizung in einem Rettungswagen ambulant behandelt werden. Einer der Angreifer flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Rest der Gruppe entkam in einem Auto, das sie in Richtung Kemperplatz steuerten. Die anschließend eingeleitete Suche nach den Tatverdächtigen und ihrem Auto blieb ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa