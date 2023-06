22.06.2023 17:57 Brutalo-Trio prügelt auf Schüler (17) ein und beleidigt ihn rassistisch

Am Mittwochabend haben zwei Männer und eine Frau einen Schüler am S-Bahnhof Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain attackiert.

Von Christoph Carsten

Berlin - Am Mittwochabend haben zwei Männer und eine Frau einen Schüler am S-Bahnhof Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain attackiert. Die Polizei nahm die Angreifer vorläufig fest. Der brutale Angriff auf einen 17-jährigen Schüler aus Hessen ereignete sich am S-Bahnhof Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa Gegen 22 Uhr wollte eine Klasse aus Hessen vor dem Eingang des Bahnhofs ein Gruppenfoto machen. Laut Polizei bat ein 17-Jähriger aus der Gruppe daher die beiden Männer und die Frau darum, kurz zur Seite zu gehen. Das war für das Trio Anlass genug, den syrisch-stämmigen Schüler rassistisch zu beleidigen und unvermittelt anzugreifen. Einer der Männer packte den Jugendlichen, trat ihm in den Bauch und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Sein 37-jähriger Begleiter schubste den 17-Jährigen. Auch die Frau (38) mischte mit und schlug dem Schüler mit der Hand auf den Nacken. Berlin Crime Streit in Neuköllner Café eskaliert: Polizei muss anrücken Als ein 16-jähriger Mitschüler seinem Klassenkameraden zu Hilfe eilte, erlitt er eine Kratzwunde im Gesicht. Die inzwischen gerufene Bundespolizei konnte die Tatverdächtigen noch vor Ort stellen und vorläufig festnehmen. Die beiden Schüler lehnten eine medizinische Versorgung ab. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die Angreifer ein. Dazu sicherten die Ermittler auch Videoaufzeichnungen. Die 38-Jährige muss sich zudem wegen des Verdachts der Beleidigung verantworten. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt (LKA) übernommen.

