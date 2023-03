Chaos-Flucht von Autodieben endet mit verletzten Polizisten

Berlin - In Berlin-Spandau haben Unbekannte am Mittwoch das Auto eines 78-Jährigen gestohlen. Als dessen Tochter den Wagen Stunden später entdeckte, ergriffen die Diebe die Flucht. Das Resultat: Zwei verletzte Polizisten .

Die beiden Männer, die in Berlin-Spandau ein Auto gestohlen haben sollen, sind weiter flüchtig. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Nach Informationen der Polizei rief der 78-Jährige gegen 11 Uhr den Notruf. Zuvor hatte der Mann aus dem Fenster seiner Wohnung an der Feldstraße im Ortsteil Falkenhagener Feld beobachtet, wie zwei Personen sein vor dem Haus geparktes Auto aufgebrochen hatten und weggefahren waren.

Gegen 17.20 Uhr meldete sich die Tochter des Autobesitzers bei der Polizei. Die 37-Jährige gab an, das gestohlene Fahrzeug an der Westerwaldstraße entdeckt zu haben. Zwei Männer seien in das Auto gestiegen und davongefahren. Die Frau verfolgte die Autodiebe und hielt die Polizei über deren Standort auf dem Laufenden.

Auf ihrer Flucht kollidierten die Diebe vor der Ecke Pionierstraße mit einem entgegenkommenden Streifenwagen sowie dem Auto eines bis dahin unbeteiligten 43-Jährigen. Bei dem Aufprall verletzte sich ein Polizist an Kopf und Oberkörper und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Kollege erlitt eine Prellung am Knie, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

Das gestohlene Auto wurde kurz darauf verlassen an der Westerwaldstraße aufgefunden. Laut Zeugenaussagen sollen die beiden Verdächtigen zu Fuß geflüchtet sein.