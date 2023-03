Dieb bricht Autofenster mit seinem Hintern auf: Polizei ertappt ihn auf frischer Tat

Einer der mutmaßlichen Räuber hatte eine Seitenscheibe des Autos mit seinem Hinterteil eingedrückt. (Symbolfoto) © 123rf/123bogdan

Tatort Berlin: In der Hauptstadt werden immer wieder Autos aufgebrochen, sei es, um das ganze Fahrzeug zu stehlen oder auch auf der Suche nach Wertsachen aus dem Innenraum.

Letzteres war am Dienstagnachmittag in Neukölln der Fall, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wieso die 25 und 27 Jahre alten Männer am helllichten Tag zuschlugen, bleibt wohl ihr Geheimnis, denn die meisten Einbrüche ereignen sich ja doch eher des Nachts, wenn man sich unbeobachtet fühlt.

Obendrein bediente sich einer der mutmaßlichen Räuber einer äußerst ungewöhnlichen Methode, um sich Zugang zu dem Fahrzeug zu verschaffen.

Gegen 15.20 Uhr waren einer Zivilstreife zwei Männer in der Hobrechtstraße aufgefallen, die sich "auffällig intensiv" mehrere dort geparkte Fahrzeuge ansahen, wie es in dem Polizeibericht heißt.

Plötzlich habe einer der Männer damit begonnen, sich mit seinem Gesäß gegen das hintere Seitenfenster des auserkorenen Mercedes' zu lehnen.