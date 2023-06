Dumm gelaufen: Autodiebe laufen zufällig Besitzer über den Weg, dann klicken die Handschellen

Berlin - Dumm gelaufen: Zwei Autodiebe wurden am Sonntag in Berlin-Spandau vom Besitzer des gestohlenen Wagens entdeckt und wenig später festgenommen.

Die Diebes-Tour des Trios endete in Berlin-Spandau in Handschellen. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Laut Informationen der Polizei entdeckte der 35-jährige Autobesitzer die mutmaßlichen Diebe seines am Vortag gestohlenen Fahrzeugs gegen 14 Uhr an einer Tankstelle an der Streitstraße.

Die beiden Tatverdächtigen waren gerade dabei, mit Benzinkanistern einen Transporter zu betanken, in dem ein weiterer Komplize saß. Die Pointe dabei: Wie sich später herausstellte, erwies sich auch dieser Wagen als gestohlen!

Die alarmierten Beamten schnappten das Trio (26, 32 und 35 Jahre) schließlich im Goldbeckweg und ließen bei den Langfingern die Handschellen klicken.

Eine Atemalkoholmessung ergab, dass der 35-jährige Fahrer mit mehr als zwei Promille unterwegs war. Zudem besaß der Mann keinen Führerschein.

Zu guter Letzt zeigte sich bei der Überprüfung des Transporters, dass dieser Ende Mai in der Wittestraße in Tegel gestohlen worden war.