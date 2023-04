Betrunkener lehnt jede Hilfe ab und greift stattdessen den Sanitäter an!

Berlin - Eigentlich wollte er nur helfen: Ein Sanitäter ist am Mittwoch in Berlin-Marzahn von einem stark alkoholisierten 36-Jährigen angegriffen worden.

Im Berliner Bezirk Marzahn hat ein Betrunkener versucht, auf einen Rettungssanitäter der Feuerwehr einzuschlagen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Laut Polizeiangaben waren Polizei und Feuerwehr am Nachmittag wegen einer hilflos wirkenden Person in die Auersbergstraße gerufen worden. Als die Beamten gegen 17.30 Uhr am Einsatzort eintrafen, stießen sie dort auf einen offenbar stark betrunkenen Mann.

Der 36-Jährige lehnte jedoch jede Hilfe ab. Als sich die Einsatzkräfte daraufhin zurück zum Rettungswagen gingen, folgte der Tatverdächtige ihnen und holte gegenüber einem 42-jährigen Sanitäter der Feuerwehr unvermittelt zum Faustschlag aus.

Ein 39-jähriger Kollege des attackierten Sanitäters reagierte den Angaben zufolge schnell und hielt den Angreifer von hinten fest. Doch unmittelbar danach spürte der Feuerwehrmann einen Tritt gegen sein rechtes Bein. Das Ergebnis: Eine Fraktur des Sprunggelenks.

Im weiteren Verlauf schafften es die anwesenden Polizisten, den Tatverdächtigen zu Boden zu bringen und ihm Handfesseln anzulegen.

Angesichts seines Zustandes wirde der 36-Jährige wenig später in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht, in der er stationär verblieb. Der verletzte Sanitäter kam ebenfalls in ein Krankenhaus.