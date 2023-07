Erneut Stress im Prinzenbad: Mann landet im Krankenhaus

Berlin - Nach der Gewalt-Eskalation in Berliner Freibädern sollte es seit dem Wochenende strenge Einlasskontrollen geben . Doch im Kreuzberger Prinzenbad gab es erneut einen Vorfall.

Im Prinzenbad in Berlin-Kreuzberg zeigte die Polizei am Wochenende verstärkt Präsenz. © Paul Zinken/dpa

Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, hatten sich am Sonntagabend zwei Jugendliche gestritten. Der Mann sei dazwischengegangen, um die beiden Parteien zu trennen und sei dabei am Kopf- und Oberkörper verletzt worden.

Laut einem Bericht des "Tagesspiegel" soll der Mann angegeben haben, "K.o. geschlagen" worden zu sein. Der Verletzte kam ins Krankenhaus und wurde später entlassen.

Ein Tatverdächtiger wurde demnach festgenommen, ein weiterer identifiziert. Ein Dritter habe unerkannt flüchten können.

Laut Polizei sei es unklar, ob die Verdächtigen namentlich bekannt waren. Zuvor berichteten mehrere Medien.