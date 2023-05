19.05.2023 07:27 Feiern bis die Polizei kommt: Volkspark nach Vatertags-Eskalation geräumt

Von Christoph Carsten

Berlin - Zahllose Jugendliche feierten am Vatertag ein (be-)rauschendes Fest im Volkspark Friedrichshain in Berlin. Am Ende musste die Polizei einschreiten. Für einige junge Männer endete die Party im Volkspark Friedrichshain am Vatertag in Handschellen. © Morris Pudwell Zu Christi Himmelfahrt hatte das schöne Wetter wieder etliche Menschen in Berlin nach draußen gelockt, um an dem freien Tag gemeinsam zu feiern. Wie zum Vatertag üblich war dabei viel Alkohol im Spiel - und wohl auch das eine oder andere illegale Rauschmittel. Das war wohl etwas zu viel des Guten: Immer wieder kam es im Volkspark Friedrichshain zu Auseinandersetzungen unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen, zudem beschwerten sich Anwohner über zu laute Musik. Am Ende musste die Polizei mit Einsatzhundertschaften anrücken, um den Park zu räumen. Nach TAG24-Informationen kam es dabei vonseiten der Feiernden immer wieder zum Widerstand und sogar Flaschenwürfen gegen die Einsatzkräfte. Die Beamten sollen mindestens zwei Personen - eine Frau und einen Mann - vorläufig die Freiheit entzogen haben. Die Frau erwarten dem Vernehmen nach Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Landfriedensbruch, den Mann wegen Beleidigung und einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Mehrfach sollen Rettungswagen wegen Körperverletzungen und übermäßigem Konsum von Alkohol und Drogen im Park im Einsatz gewesen sein. Gegen 23.30 Uhr war der Polizei-Einsatz beendet und es kehrte Ruhe im Volkspark Friedrichshain ein.

Titelfoto: Morris Pudwell