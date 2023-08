Feuerwachen schlecht gesichert: Warenlager für Einbrecher und Diebe

Dreiste Diebe erbeuten immer wieder Spezialwerkzeuge aus Feuerwachen oder Gerätewagen. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Die Wachen seien zu schlecht gesichert und die Dreistigkeit der Einbrecher nehme zu, kritisierte der Berliner Landesverband der Gewerkschaft am Montag und sprach von einem "Warenlager für Raubüberfälle". Dringend müsste Geld für einen besseren Schutz bereitgestellt werden.

Tatsächlich werden seit vielen Jahren immer wieder große Hydraulik-Spreiz- und Schneidegeräte gezielt von Kriminellen aus den Feuerwehrwachen und Fahrzeugen gestohlen, um sie bei Einbrüchen und Überfällen einzusetzen.

So zerschnitten die Täter aus dem Berliner Clan ein Fenstergitter bei dem Einbruch in das Dresdner Museum.

Außerdem wurden die gesicherten Türen überfallener Geldtransporter so aufgebrochen und erst vor einigen Wochen kamen Einbrecher in einer Postbank in Berlin-Gesundbrunnen mithilfe eines gestohlenen Hightech-Spreizgeräts der Feuerwehr an ihre Beute.