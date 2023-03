Fußmatten angezündet? Feuerteufel bei East Side Gallery festgenommen

Berlin - Nach einem Brand in einem Wohnhaus gegenüber der East Side Gallery in Berlin-Friedrichshain hat die Polizei zwei Männer festgenommen.

Nach einem Wohnungsbrand an der Mühlenstraße gegenüber der East Side Gallery gingen der Berliner Polizei zwei mutmaßliche Feuerteufel ins Netz. © Morris Pudwell

Am Samstagabend brannte es in der vierten Etage eines Wohnhauses an der Mühlenstraße gegenüber der East Side Gallery lichterloh.

Nach Polizeiangaben nahm die Polizei vor Ort zwei Männer fest, die in dringendem Verdacht stehen, das Feuer gelegt zu haben.

Die mutmaßlichen Feuerteufel sollen eine oder mehrere Fußmatten angezündet haben. Laut Polizei handelt es sich um zwei wohnungslose Männer (38 und 41 Jahre), die nach Angaben von Zeugen zuvor im Hausflur des vierten Stocks Alkohol getrunken und geschlafen haben sollen.

Um den Brand zu löschen, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. Fast 50 Kameraden waren im Einsatz und hatten das Feuer bald unter Kontrolle.

Eine Familie soll nach TAG24-Informationen von Notfall-Sanitätern betreut und versorgt worden sein.

Für die Zeit des Einsatzes war die Mühlenstraße stadteinwärts gesperrt.