Genervt von Haustieren: Mann (25) schießt mit Gummigeschossen auf Familie

Berlin - In Berlin-Neukölln hat die Polizei am Dienstagnachmittag einen 25-Jährigen festgenommen. Der Mann hatte seine Nachbarn mit einer Luftpistole angegriffen.

Polizei-Einsatz in Neukölln: Weil er sich von den Haustieren seiner Nachbarn gestört fühlte, griff ein Berliner (25) eine Familie an. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Laut Angaben der Polizei ereignete sich die Attacke gegen 17 Uhr im Innenhof einer Wohnanlage an der Kopfstraße.

Demnach soll der Tatverdächtige unzufrieden mit der Haltung von Haustieren durch eine Nachbarsfamilie gewesen sein. Daraufhin drohte der 25-Jährige, die Tiere einzufangen und selbst zu behalten.

Als drei zur Familie gehörende Frauen im Alter von 15, 16 und 26 Jahren den Mann an dessen Terrasse zur Rede stellen wollten, eskalierte die Situation. Der Tatverdächtige griff zur Luftpistole und schoss auf die Nachbarinnen.

Die Jüngste wurde von den Gummigeschossen am Schlüsselbein getroffen, die 16-Jährige an der Schulter verletzt. Die Älteste erlitt ein Hämatom am Kopf.

Alle drei Frauen wurden von herbeigerufenen Rettungskräften vor Ort behandelt. Polizisten stellten die Personalien des Schützen fest, der angab, sich von der Familie bedroht gefühlt zu haben. Danach wurde er entlassen.

Die Waffe wurde als mutmaßliches Tatmittel beschlagnahmt.