Gleich sieben Waldbrände rund um die A115 gelegt? Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

In den Wäldern rund um die A115 im Kreis Potsdam-Mittelmark hat es am Donnerstag gleich mehrfach gebrannt. Waren Feuerteufel am Werk?

Von Christoph Carsten

Potsdam - In den Wäldern rund um die A115 im Kreis Potsdam-Mittelmark hat es am Donnerstag gleich mehrfach gebrannt. Waren Feuerteufel am Werk? Die Waldbrände breiteten sich je Brandstelle auf Bereiche zwischen 100 und 8000 Quadratmetern aus. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Laut Angaben der Polizei brannte es im Potsdamer Stadtteil Am Stern gegen 17.30 Uhr an sieben Stellen entlang der A115. Die Waldbrände breiteten sich je Brandstelle auf Bereiche zwischen 100 und 8000 Quadratmetern aus. Zunächst waren der Polizei und der Feuerwehr wegen eines einzelnen Feuers alarmiert worden. Vor Ort hätten die Einsatzkräfte dann aber festgestellt, dass es sich nicht um einen zusammenhängenden Waldbrand handelte, hieß es in der Mitteilung. Während der Löscharbeiten kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Dieser sollte aus der Luft verdächtige Personenbewegungen im Umfeld der Ausbruchsstellen prüfen. Berlin Crime Hetze gegen Klima-Kleber und Geflüchtete: Polizei ermittelt gegen Mitarbeiter Da das Feuer an mehreren Stellen gleichzeitig ausbrach, hält die Polizei eine Selbstentzündung für unwahrscheinlich. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Die Brände sind laut Feuerwehr inzwischen gelöscht. Für die Bevölkerung soll keine Gefahr bestanden haben. Wegen der starken Rauchentwicklung kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der A115 und Geruchsbelästigungen im angrenzenden Wohngebiet.

Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa