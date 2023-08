"Ekelhafter" Glückstreffer bei Verbundeinsatz in Neukölln

Berlin - Am Donnerstag wurden Lokalkontrollen in Berlin -Neukölln durchgeführt. Die Ausbeute aus zwölf Geschäften konnten sich sehen lassen. Ein Fund war besonders ekelhaft.

Das Schäbigste am ganze Einsatz war aber mit Abstand der Keller, in dem sich eine vor Dreck triefende Shishatabak-Küche befand.

Das konnte auch der Pressesprecher der Polizei bestätigen und fügte hinzu: "Natürlich wäre eine wirklich gute Bilanz, wenn wir nichts finden würden und sich alle an die Gesetze hielten." Neben einem großen Fund an illegaler Ware wurden auch Personen festgenommen. Zudem wurden zahlreiche Verstöße gegen das Gewerberecht festgestellt.

Aufgedeckt und sichergestellt wurde am Ende einiges. Die Bilanz kann sich daher insgesamt wirklich sehen lassen.

Bis in die frühen Morgenstunden waren mehr als 30 Einsatzkräfte vom Zoll, unter anderem die Steuerfahndung und das KEV (Kontrolleinheiten Verkehrswege), zusammen mit dem Neuköllner Ordnungsamt und der Polizei im Einsatz. Gemeinsam wurden zwölf Geschäfte, Cafés und Tabakverkaufsläden, unter die Lupe genommen.

In diesem Neukölln Keller (links, Privatbild) wurde für Gäste "feinster" Shishatabak gemischt. Die Polizisten beschlagnahmten die "Zutaten". © Morris Pudwell/privat (Bildmontage

Am Ende der Verbundskontrollen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Unter anderem, weil die Glücksspielautomaten nicht den Richtlinien entsprachen. Zudem wurden insgesamt 95 Kilogramm Tabak sichergestellt, der einen Wert von mehreren zehntausend Euro hat.

Außerdem fand die Polizei neun Liter an unzulässigen und gefälschten E-Shishas sowie Liquids, die ebenfalls beschlagnahmt wurden.

Da die Vapes für die Shishas im Milliliter-Bereich verkauft werden, liegt der Warenwart auch hier bei tausenden von Euros. Circa 25 Kilo des Wasserpfeifentabaks waren unversteuert.

Eine illegale Tresenkraft kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung zur Gefangenensammelstelle. Sie besaß einen gefälschten Ausweis. Der ekelhafte Höhepunkt war eine Shishabar in der Neuköllner Straße:

Hier staunte auch Herr Kringel nicht schlecht, als die Beamten den Keller der Shishabar betraten. Dort wurde in einem schäbigen Keller eine "Shishatabak-Küche" festgestellt. Hier wurde Tabak gepanscht, gemischt und mit eigenen Mitteln "veredelt". Was eigentlich unter strengen, hygienischen Standards in Fabriken passieren muss, wurde auf einem Tisch zwischen Staub, Dreck, lockerem Putz und Abwasserrohren zusammengemischt.

Wenn die Gäste wüssten, was sie sich hier in die Lungen ziehen, würden sie vielleicht Abstand von der Bar nehmen. Es entstanden Steuerschäden, deren Höhe noch nicht bekannt ist. Die Ermittlungen laufen.