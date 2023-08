Illegale Autorennen: Berlin bleibt Hotspot für Raser

Berlin - Sie lassen den Motor aufheulen - und geben Gas. Es geht um Protzerei oder illegale Autorennen. Auch liefern sich Straftäter gefährliche Fluchtfahrten mit der Polizei. Berlin gilt als ein Hotspot der Raserei. Das scheint auch so zu bleiben.

Bei diesem Horror-Crash am Treptower Park überlebte der Fahrer als einziger den Unfall. Im März vergangenen Jahres wurde der Mann zu fünf Jahren Haft verurteilt. © Paul Zinken/dpa

Wegen Rasereien auf Berlins Straßen hat die Justiz in diesem Jahr bereits rund 430 Verfahren eingeleitet.

"Damit ist absehbar, dass die Zahlen höher sein werden als in den Jahren 2021 und 2022", sagte Oberamtsanwalt Andreas Winkelmann der Deutschen Presse-Agentur. Er leitet eine Spezialabteilung für verbotene Kraftfahrzeugrennen in Berlin.

Für das gesamte Jahr 2022 hatten Amtsanwaltschaft und Staatsanwaltschaft 755 Verfahren wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen eingeleitet (2021: 799). Die meisten Fälle gab es nach den Angaben bislang im Jahr 2020 mit 871 Fällen.

Die Entwicklung der Zahlen führt Winkelmann auch auf stärkere Kontrollen zurück: "Die Polizisten sind viel aktiver als früher und schreiten entschiedener ein." Erst am vergangenen Samstag gab es Geschwindigkeitskontrollen am Kurfürstendamm, der als ein Hotspot für Raser in der Hauptstadt gilt.

Seit einer Gesetzesänderung vor rund sechs Jahren sind laut Winkelmann 3878 Verfahren (Stand: 30. Juni) wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen eingeleitet worden. 1653 Fälle davon seien abgeschlossen, darunter seien 1026 Entscheidungen rechtskräftig.