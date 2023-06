Überfall in Hermsdorf: Haushaltshilfe gefesselt und ausgeraubt

Berlin - Die Polizei ermittelt seit dem gestrigen Montag. Am frühen Morgen wurde eine 60-jährige Haushaltshilfe in Berlin-Hermsdorf ausgeraubt. Die Täter sind weiter auf der Flucht.

Die beiden Täter sind nach wie vor auf der Flucht. (Symbolfoto) © 123RF/bartusp

Wie die Polizei in Berlin am Dienstagmorgen mitteilte, kam es am Montag um 8.45 Uhr in Hermsdorf zu einem Raub.

Der 79-Jährige und seine ein Jahr jüngere Ehefrau verließen früh am Morgen das Haus und ließen ihre Haushälterin zurück.

Zur besagten Uhrzeit stiegen zwei maskierte Männer durch eine offene Tür in das Haus ein. Die Frau wurde überwältigt, gefesselt und in einen Raum des Hauses eingesperrt.

Anschließend durchsuchte das Duo die Räumlichkeiten und entwendete Geld und Schmuck. Mit der Beute flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.

Als das Ehepaar wenig später wieder nach Hauses zurückkehrte, entdeckten sie die durchsuchten Räume und ihre eingeschlossene Haushaltshilfe, befreiten die Frau und riefen die Polizei. Die 60-Jährige wurde leicht an den Händen verletzt, eine medizinische Behandlung war nicht nötig.