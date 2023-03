04.03.2023 14:30 Jugendliche streiten sich beim Rauchen, dann sticht einer zu: Notoperation

Am späten Freitagabend hat ein 18 Jahre alter Angreifer seinem 16-jährigen Kontrahenten beim Rauchen in Berlin-Pankow mit einem Messer in den Hals gestochen.

Berlin - Ein Streit zwischen zwei jungen Männern hat am späten Freitagabend in Berlin-Pankow ein blutiges Ende genommen. Sanitäter bereiten den 16-Jährigen für den Transport im Rettungswagen vor. © Dominik Totaro Demnach soll ein 18-Jähriger seinem 16-jährigen Kontrahenten im Verlauf der Auseinandersetzung mit einem Messer in den Hals gestochen haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich demnach bei dem Streit gegen 22 Uhr auf dem Arnimplatz im Stadtteil Prenzlauer Berg um Rauchutensilien gedreht haben. Der 16-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste. Berlin Crime 34-Jährige von Partner niedergestochen, der holt sich erstmal ein Bier Der mutmaßliche 18-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. Tatort ist eine Parkbank auf dem Arnimplatz im Stadtteil Prenzlauer Berg gewesen. © Dominik Totaro Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Titelfoto: Dominik Totaro