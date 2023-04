Ohne jeden Grund? Jugendliche treten auf Obdachlosen ein

Berlin - Brutale Attacke am Ostbahnhof: Zwei junge Männer bzw. Jugendliche haben im Berliner Ostbahnhof scheinbar grundlos auf einen 39-Jährigen eingetreten.

Am Ostbahnhof ist ein Obdachloser zusammengetreten worden. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei berichtet, soll das Brutalo-Duo gegen 22.40 Uhr in der Ladenpassage den "augenscheinlich wohnungslosen Mann" angegriffen haben. Offenbar nicht zum ersten Mal. Einer der Schläger soll den 39-Jährigen bereits am Samstag attackiert haben - ebenfalls am Ostbahnhof.

Noch bevor die Polizei eintraf, ergriffen die Angreifer unerkannt die Flucht. Eine eingeleitete Fahndung blieb nach Polizeiangaben ergebnislos.

Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung und suchen nach Zeugen.

So soll einer der beiden "ein asiatisches Erscheinungsbild haben", teilte die Polizei mit. Zudem trugen beide dunkle Jacken und hatten dunkle Haare.