Jugendlicher wird nach räuberischer Erpressung verhaftet

Berlin - Am Mittwoch nahm die Polizei in Berlin einen 15-Jährigen fest, der versuchte einem Gleichaltrigen unter Androhung von Gewalt seine Bankkarte zu entreißen.

Der Tatverdächtige wurde in Polizeigewahrsam gebracht. (Symbolfoto) © 123RF/chalabala

Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, konnten zwei Beamte am Mittwoch um 14 Uhr an der Falkenberger Chaussee, Ecke Prendener Straße zwei 15 Jahre alte Jugendliche beobachten.

Beide gerieten nach ersten Erkenntnissen in einen Streit. Den weiteren Ermittlungen zufolge soll der eine 15-Jährige unter Androhung von Schlägen den anderen 15-Jährigen zur Herausgabe seiner Bankkarte aufgefordert haben.

Der Tatverdächtige wurde daraufhin festgenommen und in Polizeigewahrsam gebracht. Er ist in den letzten Monaten bereits mehrfach mit Raubtaten polizeilich in Erscheinung getreten.

Der 15-Jährige wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Unterbringungsbeschluss für eine Jugendhilfeeinrichtung erließ.