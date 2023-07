01.07.2023 14:20 Kneipenstreit endet blutig: 39-Jähriger in den Bauch gestochen

Bei einer Auseinandersetzung vor einer Bar in Berlin-Marzahn ist am Freitagnachmittag ein 39-Jähriger in den Bauch gestochen worden.

Von Christoph Carsten

Berlin - Bei einer Auseinandersetzung vor einer Bar in Berlin-Marzahn ist am Freitagnachmittag ein 39-Jähriger in den Bauch gestochen worden. Immer häufiger kommen in Berlin bei Streitigkeiten Messer zum Einsatz. (Symbolbild) © David Young/dpa Laut Angaben der Polizei waren gegen 17.50 Uhr ein 21-Jähriger und einer weiterer Kneipengast zunächst in einen verbalen Streit geraten, der später handgreiflich wurde. Demnach soll der unbekannt gebliebene Gast dem 21-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben, der daraufhin mit einer Verletzung an der Nase das Lokal verließ. Draußen wartete bereits der Onkel (39) des Attackierten, um den Kontrahenten seines Neffen zur Rede zu stellen. Dabei kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern, in dessen Verlauf der Tatverdächtige dem 39-Jährigen mit einem Messer in den Bauch stach. Berlin Crime Eskalation am Boxhagener Platz: Hundehalter bricht Beamten die Hand Laut Polizei flüchtete der Angreifer danach Richtung Einkaufszentrum Eastgate. Der 39-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo seine Stichverletzung sofort operativ versorgt wurde. Er verblieb stationär in der Klinik. Die Ermittlungen zu dem Streit und der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

