Kreisliga-Spiel eskaliert: Tritte gegen Kopf und Rippen von Spieler und Zuschauer

In Berlin-Schöneberg musste am Sonntag ein Fußballspiel in der Kreisliga B wegen einer Massenschlägerei abgebrochen werden.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Wieder sorgt ein Fußballspiel für Schlagzeilen! Vergangene Woche verlor ein erst 15-jähriger Berliner Nachwuchskicker bei einem Fußballturnier sein Leben. Die Bestürzung darüber ist entsprechend groß. Dennoch kam es in der Hauptstadt nur Tage später wieder zu unschönen Szenen: Die Partie BSC Kickers 1900 gegen Concordia Wilhelmsruh II in der Kreisliga B musste nach einer Schlägerei abgebrochen werden.

Der Schiedsrichter brach die Partie unmittelbar nach den Angriffen ab. (Symbolbild) © Andreas Gora/dpa Auslöser war ein Foul in der 82. Minute. Daraufhin hatte der gefoulte 38-Jährige seine Nerven nicht mehr im Griff. Er versetzte seinem 28-jährigen Gegenspieler einen Kopfstoß sowie einen Fußtritt in die Rippen. Das passte einem Zuschauer überhaupt nicht. Der 28-Jährige rannte auf den Platz in der Monumentenstraße in Schöneberg, nahm den 38-jährigen Übeltäter ins Visier und sprang ihm seitlich in die Rippen, sodass dieser mit Atemnot zu Boden ging. Wie die Polizei berichtete, eskalierte der Streit weiter. Es entwickelte sich die nächste Schlägerei. Ein 21-jähriger Spieler griff einen unbeteiligten Zuschauer und trat den 26-Jährigen gegen Kopf und Beine. Berlin Crime Mutprobe: 14-Jähriger hängt sich an Tram, Kumpels filmen mit dem Handy Als die Polizei eintraf, konnten weitere Spieler und Zuschauer die Situation bereits wieder beruhigen. An eine Fortsetzung war aber nicht mehr zu denken. Der Schiedsrichter brach die Partie unmittelbar nach der Gewaltspirale ab. Die Verletzten wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt und konnten nach der polizeilichen Maßnahme wieder gehen. Gewalt bei Fußballspielen ist gerade im Amateurbereich immer wieder ein Thema. Der Berliner Fußball-Verband notierte in der Spielzeit 2021/22 insgesamt 1936 Ereignisse, die die Sportgerichtsbarkeit beschäftigten oder in Spielberichten notiert wurden. Physische und verbale Vergehen halten sich dabei ungefähr die Waage.

