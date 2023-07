Männer bei Diebstahl von Metall festgenommen

Berlin - Die Polizei ertappte in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei junge Männer, die versuchten, Altmetall von einem Betriebshof in Berlin-Britz zu stehlen.

Die zwei Tatverdächtigen wurden auf frischer Tat ertappt. (Symbolbild) © 123rf.com/profile_rissix

Wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilte, alarmierten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in der vergangenen Nacht die Beamten, nachdem sie zwei Personen auf dem BVG-Gelände am Schlosserweg bemerkt hatten.

Kurz nach dem Notruf konnten die alarmierten Einsatzkräfte zunächst einen 27-Jährigen auf frischer Tat ertappen. Sein Komplize, ebenfalls 27 Jahre alt, versuchte noch zu flüchten. Doch auch ihn konnten die Beamten festnehmen.

Bei der Flucht warf er einen Bolzenschneider weg, dieser konnte aber ebenfalls sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die beiden Tatverdächtigen ein Kabel von einer Trommel abgewickelt und bereits in mehrere transportgerechte Stücke geschnitten hatten.