Mann (58) wird an Bushaltestelle von Jugendlichem attackiert: Lebensgefahr!

Berlin - In Berlin-Reinickendorf wurde ein 58-Jähriger an einer Bushaltestelle bei einem brutalen Angriff lebensgefährlich verletzt.

Einsatzkräfte der Polizei mussten am Samstagabend wegen eines Streits an einer Bushaltestelle ins Märkische Viertel ausrücken. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatten Passanten die Einsatzkräfte am Samstagabend zu einem verletzten Mann ins Märkische Viertel gerufen.

Zuvor war der 58-Jährige an der Bushaltestelle der Buslinie 122 an der Calauer Straße mit einem Jugendlichen in Streit geraten.

Der mutmaßliche Täter schlug dem Mann dabei so heftig mit der Faust ins Gesicht, dass dieser zu Boden ging. Dann flüchtete der Angreifer in Richtung Senftenberger Ring.

Der 58-Jährige erlitt durch den Schlag oder den Aufprall auf dem Boden so schwere Kopfverletzungen, dass er bewusstlos wurde. Rettungskräfte brachten den Verletzten sofort ins Krankenhaus, wo er operiert werden musste.