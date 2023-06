20.06.2023 11:21 Mann baut Unfall und flüchtet alkoholisiert vor der Polizei

Am späten Montagabend kam es in Berlin zu einem Verkehrsunfall, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt wurden. Ein 24-Jähriger fuhr ohne Fahrerlaubnis.

Von Oliver Weinhold

Berlin - Am Montagabend fiel Beamten in Berlin ein Wagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf. Der Fahrer (24) ignorierte die Anweisungen der Polizei und versuchte zu flüchten. Die Polizei nahm den 24-Jährigen vorläufig fest. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, befuhr am Montagabend um 20.50 Uhr ein 24-jähriger Autofahrer mit einem Carsharing-Fahrzeug die Petersburger Straße aus Richtung Landsberger Allee kommend. Eine Streife beobachtete den Autofahrer und forderte ihn zum Anhalten auf. Der 24-Jährige ignorierte die Anweisungen der Beamten und flüchtete in die Grünberger Straße. Auf Höhe der Einmündung Gubener Straße verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit vier rechtsseitig geparkten Autos. Berlin Crime Bundespolizei ertappt Berliner Drogendealer auf frischer Tat Der Autofahrer versuchte anschließend zu Fuß zu flüchten, wurde aber durch Einsatzkräfte in der Marchlewskistraße eingeholt und vorläufig festgenommen. Nach Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass sein Führerschein gefälscht war und der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem hatte er 1,33 Promille im Blut. Das zuständige Fachkommissariat der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

