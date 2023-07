32-Jähriger klaut Auto, baut Unfall und haut ab

Berlin - Am frühen Montagabend soll ein Tatverdächtiger ein Auto gestohlen haben und damit mehrere Fahrzeuge beschädigt haben. Die Polizei konnte den Täter anschließend festnehmen.

Die Polizei nahm den Unfallfahrer in Gewahrsam. (Symbolfoto) © 123rf/rissix

Wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilte, fuhr ein 32-Jähriger am Montag gegen 18 Uhr in der Amendestraße mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Dort kollidierte er anschließend mit einem Auto und prallte dann gegen einen Baum.

Aufmerksame Passanten riefen daraufhin die Polizei. Der 32-Jährige setzte seine Fahrt im Anschluss noch ein paar Meter fort, ehe er das beschädigte Auto zurückließ und zu Fuß flüchtete.

Polizeibeamte nahmen ihn dann in der Reginhardstraße fest. Die Ermittlungen ergaben, dass das Auto um 17.30 Uhr in der Provinzstraße entwendet worden war. Es besteht der Verdacht, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand.

Im Auto befanden sich zudem Pakete der Post, die weder dem 32-Jährigen, noch dem 47-jährigen Besitzer des Wagens gehörten. Die Polizei beschlagnahmte diese im Anschluss.