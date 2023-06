27.06.2023 12:03 Mann liegt blutend vor Spät-Shop: Passanten schlagen Alarm

In der Nacht von Montag auf Dienstag fanden Passanten einen stark blutenden Mann vor einem Spätshop in Berlin-Neukölln. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Von Oliver Weinhold

Berlin - In Berlin wurden Beamte in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Spät-Shop nach Neukölln gerufen. Dort lag ein blutender Mann, der anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (Symbolfoto) © 123RF/fermate Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, waren Passanten um 2 Uhr auf einen nicht mehr ansprechbaren Mann aufmerksam geworden, der vor einem Spät-Shop in der Sonnenallee lag. Die Zeugen alarmierten umgehend Rettungskräfte. Diese brachten den Verletzten daraufhin mit einer Stichverletzung im hinteren Schulterbereich in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll für den 32-Jährigen nicht bestehen. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen. Die Polizei wertet nun mögliche Zeugenaussagen aus.

