Mann liegt mit lebensbedrohlicher Schnittwunde im Auto: Notoperation!

Berlin - In Berlin-Neukölln wurde am Montagnachmittag ein Mann (46) mit einer lebensbedrohlichen Stichverletzung gefunden.

Der verletzte Mann (46) alarmierte selbst den Notruf. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, fanden alarmierte Einsatzkräfte den verletzten 46-Jährigen gegen 14 Uhr in einem Auto am Straßenrand der Silbersteinstraße.

Der Mann wollte den Beamten nicht sagen, wie es zu der Verletzung kam und wer daran beteiligt war.

Lediglich, dass er sich die Schnittwunde am Bauch in Neukölln zugezogen habe, gab der lebensbedrohlich Verletzte preis.

Die hinzugerufenen Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr versorgten den 46-Jährigen und brachten ihn im Anschluss zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 46-Jährige musste notoperiert werden, wodurch eine anhaltende Lebensgefahr vorerst abgewendet werden konnte.