10.06.2023 15:55 Mann nach rassistischen Äußerungen festgenommen

Am frühen Samstagmorgen nahmen Beamte in Berlin-Neukölln einen Mann fest, der in seiner Wohnung lautstark rassistische und fremdenfeindliche Äußerungen rief.

Von Oliver Weinhold

Berlin - In Berlin wurde am Samstagmorgen ein Mann festgenommen, der lautstark aus seiner Wohnung rassistische Äußerungen rief. Die Polizei nahm den 52-Jährigen vorläufig fest. (Symbolbild) © 123RF/20er Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, wurden Beamte um kurz vor sechs Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Niemetzstraße gerufen. Dort hatten besorgte Anwohner die Polizei gerufen, nachdem ein 52-Jähriger in seiner Wohnung lautstark rassistische und fremdenfeindliche Äußerungen gerufen hatte. Nachdem die Polizisten die Wohnung des Mannes zur Sachverhaltsklärung aufgesucht hatten, bedrohte er sie. Berlin Crime Eine Tote, zwei Verletzte: Gewaltverbrechen in Kroppen gibt Rätsel auf Sie brachten ihn daher zu Boden und nahmen ihn fest. Dabei beleidigte der 52-Jährige seine Nachbarschaft lautstark rassistisch und fremdenfeindlich. Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen den 52-Jährigen ein gültiger Haftbefehl bestand. Ein angefordertes Transportkommando brachte den mutmaßlichen Täter in Polizeigewahrsam.

Er muss sich nun wegen des Verdachts der rassistischen Beleidigung verantworten.

Titelfoto: 123RF/20er